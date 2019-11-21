«Усадьба в Ланском» готовит второй инвест-раунд

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-21T11:13:14+03:00

ЖК «Усадьба на Ланском» будет располагаться на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Фото: lanskoe.com

Группа компаний С.Э.Р. привлекла в строительство ЖК уже 150 млн. рублей, и намерена еще увеличивать инвестиции

Изменить размер текста: A A

На стройплощадке ЖК «Усадьба на Ланском» в Санкт-Петербурге продолжаются работы по устройству и утеплению фасадов 2 и 3 секций (1, 4 и 5 – завершены, - примеч.Авт.), заканчивается установка оконных рам и ограждающих решеток на центральной части 2 и 3 секций. А в ближайшее время будет закрыт тепловой контур, после чего начнется внутренняя отделка в здании. В Группе компаний С.Э.Р. отмечают: девелопер полностью выполнил первый раунд по привлечению инвестиций в строительство «Усадьба в Ланском» и привлек 150 млн. рублей.

- Летом 2019 года мы заключили договора инвестирования (в соответствии с 214-ФЗ) с 10 физическими лицами, - объясняет исполнительный директор ГК С.Э.Р. Павел Бережной. - После завершения строительства они смогут либо оставить закрепленные за ними квартиры в ЖК «Усадьба в Ланском», либо продать их с доходность 25-30 процентов. Наблюдая большой интерес инвесторов, было решено сделать инвест-пакеты меньших размеров по 5-10-15 млн. рублей.

На ноябрь-декабрь 2019 года застройщик планирует провести второй инвест-раунд.

- Мы хотим привлечь еще около 100 млн рублей, которые обеспечат зимне-весеннею стадию работ на строительной площадке, - добавляет Бережной. - При этом доходность этих инвестиций было решено оставить прежней - 25-30 процентов.