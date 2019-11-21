В Купчино ищут источник едкого запаха

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-21T11:22:40+03:00

В Купчино второй день пахнет чем-то неприятным. Фото: vk.com/kupchino_city / Олег Козлов

Местные жители жалуются на «аромат» то ли газа, то ли бензина

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Неприятный запах вторые сутки не дает спокойно жить обитателям Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Жители Купчино в соцсетях обсуждают «аромат» то ли газа, то ли бензина, который витает не только по улицам, но и в домах.

- Ярослава Гашека 30/5. Что был за запашок? Спецслужбы приехали даже какие-то странные, начали допрос как полиция , мол почему после 10 вечера гуляем с детьми, даже запретили ходить рядом с 8-м подъездом, - написал в районной группе «ВКонтакте» один из местных жителей.

Судя по всему, на месте работали сотрудники МЧС и предприятия «Экострой», которое занимается ликвидацией экологических аварий.

- Был оперативно организован выезд по адресам всех необходимых служб: Роспотребнадзор, ГУП «Водоканал», МЧС, ГУП «Экострой», полиции, жилищных организаций. В настоящее время осуществляется обход жилых домов. Принимаются меры по выявлению причин неприятного запаха., - заявляют в администрации Фрунзенского района.

По предварительной информации, причиной ЧП мог стать слив неизвестного вещества в канализацию. Пока обращений людей к медикам не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU