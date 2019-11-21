Таксист-украинец задушил ремнем уроженца Узбекистана из-за долга в 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-21T12:44:12+03:00

Труп 36-летнего мужчины был найден у садоводства на Медном озере

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В 40 тысяч рублей оценил жизнь должника приезжий из Украины, последнее время живущий в Санкт-Петербурге. Именно такую суму мужчине долгое время не мог вернуть другой мигрант - гражданин Узбекистана. Его тело было найдено 17 ноября в садоводстве на Медном озере.

- На шее погибшего имелись телесные повреждения в виде странгуляционной борозды, под головой находился ремень, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По факту убийства было заведено уголовное дело, а через два дня полицейские смогли установить и разыскать подозреваемого в совершении преступления.

Оказалось, что жестокую расправу со своим знакомым устроил таксист. По данным следствия, на машине, которую подозреваемый арендует под частный извоз, он и будущая жертва приехали в поселок Медное Озеро, что под Петербургом. Там начался конфликт из-за денег, которые уроженец Узбекистана не мог вернуть долгое время.

В конце концов кредитор избил своего должника, а потом накинул ему на шею ремень и задушил. Тело он выкинул на обочину.

Теперь ранее не судимому таксисту грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU