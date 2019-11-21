2019-11-21T16:51:06+03:00
Общество

Несколько сотен подержанных иномарок из Китая застряли на таможне в Петербурге

Причиной стало отсутствие системы SOS и ГЛОНАСС на автомобилях
Петр КИБЕР
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На таможне в Петербурге зависли несколько сотен китайских машин. Раньше подобная ситуация из-за ГЛОНАСС была с японскими иномарками на Дальнем Востоке. Фото: ПОТОЦКИЙ АлександрНа таможне в Петербурге зависли несколько сотен китайских машин. Раньше подобная ситуация из-за ГЛОНАСС была с японскими иномарками на Дальнем Востоке. Фото: ПОТОЦКИЙ Александр
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Интересная история разворачивается в Санкт-Петербурге. По информации автомобильного издания Drom.ru, в порту города на Неве застряли несколько сотен подержанных иномарок из Китая. Их никак не могут растаможить из-за того, что машины не соответствуют российским техническим требованиям.

- На таможенном складе зависло несколько сотен подержанных китайских автомобилей. Они не могут получить необходимые таможенные документы и СБКТС (свидетельства о безопасности колесного транспортного средства), - пишет Drom со ссылкой на источники в администрации Северной столицы.

Причин тому две. Первая - Китай лишь в этом году разрешил вывоз б/у автомобилей из страны. Это в том числе способ избавиться от лишнего транспорта, ведь автопарк в полуторамиллиардной стране обновляется быстрыми темпами - 28 миллионов новых машин в год. Старые при этом надо куда-то девать. При этом на вывоз (в Камбоджу, Мьянму, Лаос, Вьетнам и Россию) отправились авто местных марок, выпущенные для местного же рынка.

Отсюда вторая причина. Все ввозимые в Россию машины должны соответствовать нормативам Таможенного союза и иметь экстренную систему безопасности ЭРА-ГЛОНАСС - кнопка «SOS». А на приплывших в Петербург авто ее нет.

Теперь владельцам автомобилей либо придется ставить кнопку за свой счет (около 30 тысяч рублей на каждую) либо везти всю партию назад. Ни того ни другого делать пока не хотят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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