2019-11-21T17:16:49+03:00
Общество

Памятные таблички с отметками уровня наводнений в Петербурге оказались установлены неправильно

Ошибку заметил один из ведущих океанологов города
Петр КИБЕР
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Некоторые таблички об уровне наводнений показывают неправильную высоту. Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"Некоторые таблички об уровне наводнений показывают неправильную высоту. Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"
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Петербург известен не только своими музеями или разводными мостами, но и наводнениями. За 316-летнюю историю города их было несколько сотен. О самых известных и разрушительных напоминают специальные таблички, установленные на набережных и домах Северной столицы. Вот только уровень поднявшейся воды они показывают ошибочно.

- Ведущий океанолог ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Геннадий Бессан обнаружил несоответствие по высоте памятных досок наводнений в Санкт-Петербурге сразу на нескольких объектах города, - пишет газета «Петербургский дневник».

По словам самого ученого, это могло произойти при ремонте зданий и объектов. Так, к примеру, произошло в Ботаническом саду.

- Сотрудница Ботсада рассказала, что на время ремонта таблички снимали, а когда стали опять вешать, забыли, на какой высоте они были, - говорит Генадий Бессан.

В итоге все сделали на глазок. И такие неточности есть в Петропавловской крепости на стелах водомерного столба у Синего моста и так далее.

Исправить ситуацию может геодезическая проверка, но пока вопрос о ее проведении не принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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