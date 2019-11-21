2019-11-21T20:20:29+03:00
Происшествия

Сиделке, убившей 93-летнюю сотрудницу Мариинского театра, снизили срок лишения свободы

Галина Гусейнова просидит в колонии общего режима 14 лет вместо 15
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мариинке Нина Мацина проработала почти всю жизнь, пережив тяжелое время блокады. Фото: пресс-служба Мариинского театраВ Мариинке Нина Мацина проработала почти всю жизнь, пережив тяжелое время блокады. Фото: пресс-служба Мариинского театра
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Верховный суд РФ убавил срок лишения свободы для сиделки, убившей 93-летнюю сотрудницу Мариинского театра Нину Мацину. Галина Гусейнова присматривала за пенсионеркой пару месяцев, а после решила с ней расправиться из-за жажды наживы, заручившись поддержкой двух знакомых из Армении. Однако ничего ценного в однокомнатной квартире пенсионерки они не нашли.

- Гусейнова просидит в колонии общего режима на год меньше. В остальном же приговор, который вынесли еще в июле 2019 года, оставили без изменений, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ВС РФ.

Напомним, Нина Мацина была старейшим сотрудником отдела нотных фондов библиотеки Мариинского театра. Там она работала почти всю жизнь, пережив, в том числе, блокаду. Коллеги отзывались о ней, как о прекрасном профессионале с идеальным почерком и добрейшим сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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