На Индустриальном проспекте сбили 12-летнего школьника, выскочившего на «зебру» на самокате

СЕГОДНЯ 21:16 2019-11-21T21:16:57+03:00

Изменить размер текста: A A

21 ноября около 6 часов вечера в Красногвардейском районе Петербурга попал под колеса «Хендая» мальчик на самокате, который переезжал дорогу по «зебре». Страшное ДТП произошло возле дома №13 на Индустриальном проспекте.

По словам 51-летней автоледи со стажем с 1998 года, находившейся за рулем иномарки, она не ожидала встретить на пешеходном переходе ребенка, поскольку он внезапно выехал из-за фруктового киоска, который закрывает обзор водителям.

- Ребенка срочно госпитализировали врачи скорой помощи. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Сейчас на месте аварии проводится тщательная проверка. Освещение на том участке дороги есть. К сожалению, рядом нет зданий с камерами городской системы видеонаблюдения, что значительно облегчило бы расследование, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU