2019-11-21T23:12:00+03:00
Происшествия

Прокуратура оштрафовала заведующую детским садом Адмиралтейского района, где снова нашли дизентерию

Ранее одну из групп детского садика закрыли на карантин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Детском саду №145 повторно нашли дизентерию.В Детском саду №145 повторно нашли дизентерию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Петербурга совместно с Роспотребнадзором проверили соблюдение закона в детском саду №145 Адмиралтейского района. Ранее там у нескольких юных воспитанников зафиксировали дизентерию. Некоторые ребята, почувствовав себя плохо, даже отправились в больницу на срочное лечение.

- Новая проверка показала, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в детском саду сейчас снова неблагополучная. Руководителям учреждения вновь внесены представления об устранения нарушений закона. Заведующую детским садом уже оштрафовали на 10 тысяч рублей за повторную дизентерию, - информирует пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Помимо этого, детский сад признали виновным в административном правонарушении по статье за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Учреждению придется выплатить штраф в размере 101 тысячи рублей. Между тем, детский сад до сих пор работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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