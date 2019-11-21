2019-11-21T23:45:13+03:00
Происшествия

В Петергофе иномарка сбила 9-летнего школьника, спешившего домой и перебежавшего дорогу в неположенном месте

Первую помощь мальчику оказали росгвардейцы, которые находились рядом с ДТП
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Росгвардейцы тут же оказали мальчику первую помощь. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и ЛенобластиРосгвардейцы тут же оказали мальчику первую помощь. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти
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21 ноября около двух часов дня в Петергофе иномарка сбила школьника, который так торопился домой, что решил рискнуть и перебежать дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Аврова. Мальчику повезло, что ДТП случилось рядом с местным отделом Росгвардии.

- Водитель не успел вовремя затормозить и среагировать на юного сорванца. Его сбили напротив остановки общественного транспорта. Наши сотрудники находились совсем рядом и тут же выехали на место происшествия. Росгвардейцы вызвали врачей реанимации и наряд ГИБДД, а также оказали пострадавшему мальчику первую доврачебную помощь, - рассказали в пресс-службе УВО РФ по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что школьник отделался в аварии ссадинами и ушибами. Далее сотрудники Росгвардии отдали мальчика прибывшим медикам и вернулись к своей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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