Лекарства петербургских предприятий хотят поставлять в Республику Сербскую

СЕГОДНЯ 00:16 2019-11-22T00:16:18+03:00

В Смольном до конца года обещают проработать этот вопрос

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Продукцию петербургских фармацевтических предприятий хотят поставлять в Республику Сербскую (самопровозглашенное государство в составе Боснии и Герцеговины – прим. ред.). Об этом сегодня заявили в Смольном в ходе встречи с заграничными друзьями. Напомним, еще год назад в Северной столице открыли офис представительства Республики Сербской. Благодаря этому обе страны ускоренно решают вопросы двустороннего взаимодействия.

- Сейчас прорабатывается вопрос о поставке лекарств фармпредприятий Петербурга в Республику Сербскую. Для этого мы до конца года проведем видеоконференцию с представителями Минздрава и Фонда медстрахования наших друзей из Республики, - заявил губернатор на встрече с членом Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

Обе страны уже могут похвастаться успешным опытом сотрудничества в сфере здравоохранения. Например, за прошедшие полгода несколько медиков Университетского клинического центра Республики Сербской провели совместные операции с петербургскими коллегами. Более того, гости Северной столицы смогли пройти стажировку в городском онкологическом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU