В пятницу, 22 ноября, в Петербурге подморозит до -2 градусов

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-22T08:17:19+03:00

А в пригородах температура опустится еще ниже

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Удивительно, но похолодание в Петербург пришло точь-в-точь, как предсказывали синоптики. Еще неделю назад главный городской метеоролог Александр Колесов рассказал «Комсомолке», что с 22 ноября температура уйдет в минус, а осадки прекратятся. Так и получилось.

- В пятницу в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...-2 градуса. В пригородах до -4. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает сайт городского гидрометцентра.

Причиной понижения температуры станет холодный арктический антициклон, который медленно движется на северо-запад России. При этом снега синоптики не обещают, а небольшие морозы задержатся в городе как минимум на неделю.

Так, на ближайшие выходные прогноз дает до -7 градусов ночью и до -4 днем. А вот в последние день-два ноября возможно небольшое потепление до ноля градусов.

Ну а потом настанет календарная зима.

ИСТОЧНИК KP.RU