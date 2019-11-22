В ночном ДТП на проспекте Науки у «Фольксвагена» вырвало задний мост

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-22T08:35:21+03:00

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Две машины «в хлам», но водители живы и почти что здоровы. Удивительно, но в серьезной ночной аварии на проспекте Науки пострадало только железо. Но теперь эти автомобили годны разве что на запчасти.

- Столкновение на проспекте Науки. В жизни такого не видел, но все живы,- удивляется случайный свидетель происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

А удивляться было чему. При встрече белого «Киа» и серебристого «Фольксвагена» у последнего оторвало переднее правое колесо и задний мост вместе с обоими колесами. В итоге машина легла брюхом на асфальт.

Чуть больше повезло второй иномарке у нее размолотило весь левый борт, а задний колесный диск рассыпался в труху. Обе машины теперь смело можно сдавать в разборку - восстановлению они не подлежат.

А вот кто виновен в аварии, установят сотрудники ГИБДД, которые долго работали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU