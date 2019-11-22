Семейный конфликт в Колтушах закончился стрельбой из автомата с балкона

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-22T09:00:21+03:00

В Колтушах из-за ссоры с женой муж стрелял в воздух из автомата. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Крики, шум и ругань - такое, увы, довольно часто могут слышать от своих соседей жильцы многоквартирных домов. Но вот автоматные очереди в воздух с балкона - это явление редкое. Поэтому жители Школьной улицы в Колтушах, ставшие свидетелями такой картины, и позвонили вечером 21 ноября в полицию. Но сначала сняли все на мобильный телефон.

- Жесть! Смотрите что творится! Они там борются. Ничего себе! - комментирует на видеозаписи происходящее жительница соседнего дома. Однако ее супруг более спокоен.

- Как, хорошо видно? - в конце съемки интересуется мужчина.

Видно было хорошо. Несмотря на расстояние в несколько десятков метров между домами, всполохи огня при стрельбе отлично заметны на видео. Как и слышны звуки стрельбы очередями.

Впрочем, с визитом полиции они прекратились. Позднее стало известно, что в воздух стрелял муж, поссорившийся с женой. Оружие оказалось холостым, хоть и похожим на автомат Калашникова. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

В Колтушах обиженный муж стрелял из автомата с балкона.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU