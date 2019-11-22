Семейный конфликт в Колтушах закончился стрельбой из автомата с балкона
Крики, шум и ругань - такое, увы, довольно часто могут слышать от своих соседей жильцы многоквартирных домов. Но вот автоматные очереди в воздух с балкона - это явление редкое. Поэтому жители Школьной улицы в Колтушах, ставшие свидетелями такой картины, и позвонили вечером 21 ноября в полицию. Но сначала сняли все на мобильный телефон.
- Жесть! Смотрите что творится! Они там борются. Ничего себе! - комментирует на видеозаписи происходящее жительница соседнего дома. Однако ее супруг более спокоен.
- Как, хорошо видно? - в конце съемки интересуется мужчина.
Видно было хорошо. Несмотря на расстояние в несколько десятков метров между домами, всполохи огня при стрельбе отлично заметны на видео. Как и слышны звуки стрельбы очередями.
Впрочем, с визитом полиции они прекратились. Позднее стало известно, что в воздух стрелял муж, поссорившийся с женой. Оружие оказалось холостым, хоть и похожим на автомат Калашникова. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности.
В Колтушах обиженный муж стрелял из автомата с балкона.Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU