Житель Киришей, убивший сводного брата ударом ножа под колено, сядет на шесть лет
В Ленинградской области суд отклонил апелляцию жителя Киришей, которого осудили на шесть лет за неосторожно убийство сводного брата. Мужчина признал вину, но был не согласен с излишне суровым, по его мнению, приговором. При этом убил он родственника ударом ножа...под колено.
- Судом установлено, что в вечернее время 5.11.2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со сводным братом, нанес последнему удар ножом в подколенную область левой ноги, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, которая поддерживала обвинение.
Пустяковое, казалось, ранение стало роковым. Нож перерезал крупные кровеносные сосуды и пострадавший умер на месте от потери крови еще до приезда скорой помощи.
За это Киришский городской суд дал убийце шесть лет, но тот, хоть и признал вину, приговор посчитал слишком жесткий. Однако, попытка его изменить был отклонена.
ИСТОЧНИК KP.RU