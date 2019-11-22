Житель Киришей, убивший сводного брата ударом ножа под колено, сядет на шесть лет

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-22T09:19:56+03:00

Мужчина посчитал, что суд дал ему слишком много, но апелляцию отклонили

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В Ленинградской области суд отклонил апелляцию жителя Киришей, которого осудили на шесть лет за неосторожно убийство сводного брата. Мужчина признал вину, но был не согласен с излишне суровым, по его мнению, приговором. При этом убил он родственника ударом ножа...под колено.

- Судом установлено, что в вечернее время 5.11.2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со сводным братом, нанес последнему удар ножом в подколенную область левой ноги, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, которая поддерживала обвинение.

Пустяковое, казалось, ранение стало роковым. Нож перерезал крупные кровеносные сосуды и пострадавший умер на месте от потери крови еще до приезда скорой помощи.

За это Киришский городской суд дал убийце шесть лет, но тот, хоть и признал вину, приговор посчитал слишком жесткий. Однако, попытка его изменить был отклонена.

ИСТОЧНИК KP.RU