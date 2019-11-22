2019-11-22T09:44:30+03:00
Общество

Петербургская студия получит 130 миллионов на перезапуск «Смешариков»

Инвестировать в проект намерен «Яндекс»
Петр КИБЕР
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"Яндекс" вложится в производство новых серий "Смешариков". Фото: Кадр с видео/ продюсерский центр "Рики""Яндекс" вложится в производство новых серий "Смешариков". Фото: Кадр с видео/ продюсерский центр "Рики"
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До 130 миллионов рублей намерена инвестировать компания «Яндекс» в производство новых серий мультфильма «Смешарики», которые создаются на анимационной студии в Санкт-Петербурге. Если все пойдет по плану, то сезон, состоящий из 52 серий выйдет в эфир в 2020-21 годах.

- «Яндекс» и группа «Рики» (владелец бренда «Смешарики») подписали соглашение, по которому интернет-компания выступит сопродюсером нового сезона «Смешариков» и сможет использовать бренд в своих сервисах и проектах, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Точная сумма сделки не называется, но интернет-компания профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона «классических» «Смешариков» в формате 2D.

Напомним, что знаменитые на всю Россию и страны ближнего зарубежья «Смешарики», впервые появились в 2004 году и были созданы на мультипликационной студии «Петербург». С выхода первых серий приключения забавных Кроша, Нюши, Бараша и других персонажей завоевали огромную популярность.

Однако в 2010 году концепция поменялась, появился формат 3D.Последнее время новых мультфильмов практически не было - создавались лишь различные тематические серии, которые былой любви не снискали. Но теперь классические рисованные «Смешарики» вновь могут появиться на телеэкранах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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