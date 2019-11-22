На станции метро «Старая деревня» под поезд упал человек
На десять минут пришлось остановить движение поездов по пятой, фиолетовой ветке петербургского метрополитена. Составы не ходили от станции «Комендантский проспект» до «Чкаловской». Причиной стало падение на рельсы человека.
- В 10:05 на станции «Старая деревня» произошло падение пассажира на путь. Движение по Линии 5 осуществляется от станции «Чкаловская» до станции «Шушары», - сообщала пресс-служба подземки.
Пока остальные пассажиры, толпившиеся на перроне станции пытались придумать как им добраться до работы, работники метро быстренько извлекли упавшего из-под состава.
По сообщению пресс-службы метрополитена, человек остался жив. О степени его травм не сообщается.
В 10:15 движение по всей фиолетовой линии было восстановлено в полном объеме. Сейчас никаких сбоев в подземке нет. Причины произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU