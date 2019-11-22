На станции метро «Старая деревня» под поезд упал человек

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-22T10:42:54+03:00

Из-за падения человека на рельсы было ограничено движение по пятой линии метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение по фиолетовой ветке останавливали на 10 минут

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На десять минут пришлось остановить движение поездов по пятой, фиолетовой ветке петербургского метрополитена. Составы не ходили от станции «Комендантский проспект» до «Чкаловской». Причиной стало падение на рельсы человека.

- В 10:05 на станции «Старая деревня» произошло падение пассажира на путь. Движение по Линии 5 осуществляется от станции «Чкаловская» до станции «Шушары», - сообщала пресс-служба подземки.

Пока остальные пассажиры, толпившиеся на перроне станции пытались придумать как им добраться до работы, работники метро быстренько извлекли упавшего из-под состава.

По сообщению пресс-службы метрополитена, человек остался жив. О степени его травм не сообщается.

В 10:15 движение по всей фиолетовой линии было восстановлено в полном объеме. Сейчас никаких сбоев в подземке нет. Причины произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU