Из нарколаборатории под Тосно полиция вывезла восемь тонн «зелья» на 7 миллиардов рублей
Настоящее промышленное производство наркотиков ликвидировали полицейские Тосненского района Ленинградской области. В одном из ангаров, расположенном в поселке Обуховец стражи порядка обнаружили нарколабораторию, а в ней почти восемь тонн синтетического наркотика.
- В ходе обыска было обнаружено около 80 тонн прекурсоров (препаратов для изготовления) наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного вещества, которое, по результатам исследования, признано синтетическим наркотиком Альфа PVP. Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Если бы вся партия попала на рынок, то прибыль от реализации могла составить 7 миллиардов рублей.
Кроме самих наркотиков, полицейские изъяли четыре реактора для химического синтеза, используемые в производстве зелья, а также технику: автопогрузчик и две грузовые машины. Несколько подозреваемых опрошены и задержаны. Уголовное дело заведено по статье за незаконное производство наркотических средств.
Антинаркотическая операция в Ленобласти может стать крупнейшей в нынешнем году.
8 тонн наркотиков: в Ленобласти накрыли крупнейшую нарколабораторию.
ИСТОЧНИК KP.RU