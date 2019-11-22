2019-11-22T13:08:15+03:00
Происшествия

Из нарколаборатории под Тосно полиция вывезла восемь тонн «зелья» на 7 миллиардов рублей

Здесь в промышленном масштабе синтезировали Альфа PVP , известный как «соль»
Петр КИБЕР
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В Ленобласти полиция накрыла крупнейшую за последние годы нарколабораторию.В Ленобласти полиция накрыла крупнейшую за последние годы нарколабораторию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящее промышленное производство наркотиков ликвидировали полицейские Тосненского района Ленинградской области. В одном из ангаров, расположенном в поселке Обуховец стражи порядка обнаружили нарколабораторию, а в ней почти восемь тонн синтетического наркотика.

- В ходе обыска было обнаружено около 80 тонн прекурсоров (препаратов для изготовления) наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного вещества, которое, по результатам исследования, признано синтетическим наркотиком Альфа PVP. Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Если бы вся партия попала на рынок, то прибыль от реализации могла составить 7 миллиардов рублей.

Кроме самих наркотиков, полицейские изъяли четыре реактора для химического синтеза, используемые в производстве зелья, а также технику: автопогрузчик и две грузовые машины. Несколько подозреваемых опрошены и задержаны. Уголовное дело заведено по статье за незаконное производство наркотических средств.

Антинаркотическая операция в Ленобласти может стать крупнейшей в нынешнем году.

8 тонн наркотиков: в Ленобласти накрыли крупнейшую нарколабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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