Из нарколаборатории под Тосно полиция вывезла восемь тонн «зелья» на 7 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-22T13:08:15+03:00

Здесь в промышленном масштабе синтезировали Альфа PVP , известный как «соль»

Изменить размер текста: A A

Настоящее промышленное производство наркотиков ликвидировали полицейские Тосненского района Ленинградской области. В одном из ангаров, расположенном в поселке Обуховец стражи порядка обнаружили нарколабораторию, а в ней почти восемь тонн синтетического наркотика.

- В ходе обыска было обнаружено около 80 тонн прекурсоров (препаратов для изготовления) наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного вещества, которое, по результатам исследования, признано синтетическим наркотиком Альфа PVP. Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Если бы вся партия попала на рынок, то прибыль от реализации могла составить 7 миллиардов рублей.

Кроме самих наркотиков, полицейские изъяли четыре реактора для химического синтеза, используемые в производстве зелья, а также технику: автопогрузчик и две грузовые машины. Несколько подозреваемых опрошены и задержаны. Уголовное дело заведено по статье за незаконное производство наркотических средств.

Антинаркотическая операция в Ленобласти может стать крупнейшей в нынешнем году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/745398" frameborder="0"></iframe> 8 тонн наркотиков: в Ленобласти накрыли крупнейшую нарколабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU