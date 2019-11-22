Середина ноября 2019 года стала самой теплой в истории Петербурга

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-22T11:52:19+03:00

Середина ноября стала одной из самых теплых в истории наблюдений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Также были побиты и два суточных температурных рекорда

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Необычное для осени тепло, стоявшее в городе на Неве почти весь ноябрь, оказалось рекордным. Так, вторая декада (с 11 по 20 число) стала самой теплой за всю историю климатических наблюдений.

- Температура воздуха в середине месяца составила 5,3 градуса, перекрыв сразу на 0,4 предыдущий рекорд 1982 года, когда средняя температура за декаду достигала 4,9 градуса, - сообщил «КП-Петербург» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Кроме того, были установлены и два суточных рекорда - 10 (+10,1 °С) и 14 (+9,9 °С) ноября. А 15-го числа показания термометра не дотянули до самых-самых всего две десятых градуса.

Если вспомнить историю, то ближайшими «жаркими» по показателям месяцами можно назвать ноябри 2012 и 2013 годов, когда средняя температура второй декады составляла 4,5 и 4,8 градусов соответственно.

Но в нынешнем ноября больше рекордов не будет. С пятницы, 22 ноября, в Петербург пришло похолодание и температура опустилась ниже ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU