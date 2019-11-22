2019-11-22T12:25:17+03:00
Авто

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют движение и пять съездов

Над трассой будут менять высоковольтные провода
Петр КИБЕР
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На развязке КАД с Московским шоссе перекроют движение и пять съездов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".На развязке КАД с Московским шоссе перекроют движение и пять съездов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Две ночи подряд будут перекрыты для движения участок Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга в районе пересечения с Московским шоссе, а также пять съездов с трассы. Причиной для неудобств станут электромонтажные работы по замене высоковольтных проводов.

- В связи с производством работ по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции воздушной линии « Ленсоветовская-1» на развязке КАД с Московским шоссе будут полностью перекрывать оба направления основного хода и пять съездов. Даты полного перекрытия: в ночь с 23 на 24 ноября и с 24 на 25 ноября 2019 года, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Перекрывать движение будут сеансами, чтобы все же пропускать зазевавшихся водителей: 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20, 04:00 – 04:20.

Список въездов, которые будут перекрыты: с внутреннего кольца на Московское шоссе; с Московского шоссе на внутреннее кольцо; с внешнего кольца на Витебский проспект; с Витебского проспекта на внешнее кольцо; с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Автомобилистов призывают к внимательности и советуют объезжать данный участок трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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