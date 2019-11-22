У администратора бара из его «однушки» украли 10 миллионов рублей и 2500 евро

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-22T13:54:32+03:00

Воры-домушники просто срезали замок на входной двери и влезли в квартиру

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Очень крупной суммы денег лишился администратор одного из петербургских баров. Причиной тому стал визит воров-домушников, которые обчистили квартиру 29-летнего мужчины, расположенную в Невском районе Петербурга.

- 21.11.2019 в 04:31 в полицию обратился житель дома 16 по Русановской улице с сообщением о том, что в его однокомнатную квартиру проникли неизвестные, которые совершили хищение 10 миллионов 150 тысяч рублей и 2500 евро, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, преступление произошло в период с трех часов дня 20 ноября до утра 21-го числа. Прибывшие на место оперативники установили, что злоумышленники срезали верхний замок входной двери и проникли в квартиру. Сигнализации у хозяина не было.

Отсмотрев камеры наблюдения, полицейские установили двух подозреваемых. Оба - худощавые мужчины среднего роста в темной одежде. Служебная собака след не взяла, а поиск по отпечаткам пальцев результата не дал.

ИСТОЧНИК KP.RU