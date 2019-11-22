В «Лахта Центре» пройдут выборы в парламент Узбекистана

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-22T14:26:09+03:00

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22 декабря в Узбекистане пройдут парламентские выборы. Граждане этой бывшей советской республики будут голосовать за кандидатов в депутаты. И некоторые будут делать это в «Лахта Центре». На строительстве второй очереди комплекса работают множество граждан среднеазиатского государства.

- Выборы пройдут на основе нового избирательного кодекса. Теперь все граждане, проживающие за пределами Узбекистана, могут голосовать. Раньше участвовать в выборах могли лишь те, кто состоял на консульском учете, а также студенты, - рассказал газете «Петербургский дневник» и.о. генерального консула Республики Узбекистан Зафар Абдурахманов.

Всего на данный момент для голосования зарегистрировались шесть тысяч граждан Узбекистана, четыре из которых работают на строительстве «Лахта Центра».

Основное волеизъявление пройдет здесь и в генконсульстве на 4-й Красноармейской улице, а также в Сестрорецке, Пушкине и Ломоносове.

Общее же число трудовых мигрантов в Петербурге, по официальным данным, держится на уровне 80 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU