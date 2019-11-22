2019-11-22T16:36:32+03:00
Общество

ИТМО назначен штраф в 500 тысяч за обрушение корпуса на улице Ломоносова

Такое постановление вынес Куйбышевский районный суд Петербурга
Петр КИБЕР
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За обрушение исторического корпуса ИТМО заплатит штраф.За обрушение исторического корпуса ИТМО заплатит штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Громкая история с обрушением одного из корпусов комплекса зданий петербургского университета ИТМО на улице Ломоносова, которое произошло в 16 февраля 2019 года, привело к штрафу в отношении самого вуза.

- 21 ноября решением Санкт-Петербургского городского суда оставлено в силе постановление Куйбышевского районного суда от 8 октября о назначении Университету ИТМО штрафа в размере 500 тысяч рублей по факту частичного обрушения объекта культурного наследия «Здание Коммерческого училища (с оградой)» на ул. Ломоносова, д. 9, - сообщает пресс-служба петербургского комитета по охране и эксплуатации памятников (КГИОП).

Напомним, что обрушение одного из корпусов комплекса на улице Ломоносова, 9 произошло 16 февраля при проведении ремонтных работ. До этого момента за экспертизой КГИОП вуз не обращался, хотя, учитывая статус здания, должен был.

18 февраля 2019 года КГИОП обратился в Петроградский районный суд с требованием обязать ИТМО в течение 6 месяцев с момента решения суда провести комплекс противоаварийных работ и в срок до 11 октября 2021 года выполнить работы по реставрации здания. Но это сделано не было.

Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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