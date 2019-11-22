Боярская восхитилась петербуржцами, спасшими кошку из Мойки

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-22T17:03:12+03:00

Животное почти утонуло в холодное воде, а потом несколько дней сидело в яме

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Очередного котика вытащили с того света члены отряда «Кошкиспас». Несколько часов они доставали из Мойки пушистого несчастливца, который сначала едва не утонул, а потом долгие дни сидел в норе под гранитной облицовкой берега.

- Вечером 19 ноября к нам обратилась женщина. На ее глазах сильно напуганный кот выскочил из двора дома 16 на набережной реки Мойки, бросился через дорогу и упал в воду. Там он проплыл немного и скрылся в нише прямо у воды, -сообщает отряд «Кошкиспас» в соцсетях.

Животное, которое едва не погибло в холодно воде, оказалось в ловушке. Вглубь ниши уходила труба, частично заполненная водой. Там котик и сидел дрожа от холода. Нора, ставшая спасительной, не давала никакой возможности выбраться на берег. В Мойке пушистый бедолага провел два дня.

Лишь 21 ноября его, путем долгих уговоров и подманивания кормом (голод - не тетка), спасателям удалось его достать.

Неизвестно, была ли свидителем происходящего известная петербургская актриса Елизавета Боярская, чья семья живет на набережной Мойки, но в своем «Инстаграме» она восхитилась работой спасателей, об этом пишет «Мойка 78».

- Спасибо таким чудесным людям, - подписала Боярская видео со спасением кота в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU