2019-11-22T18:01:34+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали двух неадекватных водителей «Яндекс.Такси» с наркотиками в машинах

Один разбавил наркотики в жидкость для вейпа, а другой перевозил с собой два контейнера с веществом белого цвета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двух таксистов с наркотиками поймали с поличным. Фото: vk.com/dorinspbДвух таксистов с наркотиками поймали с поличным. Фото: vk.com/dorinspb
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Инспекторы ГИБДД задержали двух петербургских водителей «Яндекс.Такси», работавших в состоянии наркотического опьянения. Первого злоумышленника поймали во вторник 19 ноября. Своими подозрительными зрачками и странными манерами он привлек внимание сотрудников ГИБДД. Оказывается, водитель нашел в городе чужую закладку, добавил наркотик в жидкость для своего вейпа и периодически курил за рулем. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, сейчас ему грозит уголовное дело.

Мужчинам грозят уголовные дела. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчинам грозят уголовные дела. Фото: vk.com/dorinspb

Второго опасного таксиста задержали на следующий день 20 ноября на площади Победы. Наркотического «урожая» у него было гораздо больше.

- В ходе досмотра у мужчины в авто нашли два контейнера, внутри которых находилось кристаллическое вещество белого цвета, а также медицинская игла. Позже экспертиза подтвердила, что это наркотик. От медосвидетельствования он также отказался. В отношении него возбудили уголовное дело, - передает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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