Петербуржцев умилили ласки в Павловском парке, одевшие на зиму белоснежную шубку

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-22T19:19:08+03:00

Ласки ждали зиму, но осадков в Петербурге пока нет. Фото: instagram.com/pavlovsk_palace_and_park

Изменить размер текста: A A

Петербуржцы умиляются шустрым обитателям Павловского парка – ласкам. К предстоящей зиме зверьки сменили шубки, одевшись в белоснежный наряд. Вот только снега поблизости они пока не видели, так что незаметно слиться с окружающей средой у них не выходит. Капризам природы не угодишь. Зато ласки очень радуют посетителей музея-заповедника, которые никак не могут нарадоваться животным в комментариях к публикациям Павловского парка в Instagram.

- Красавица, просто прелесть!

- Какая милота, потрясающе! Всегда только белок в «Павловске» встречали, а про ласку там не знали.

- Тоже видела беленькую красотку в другом парке, а у вас не замечала. Ну и шустрые эти зверьки, конечно!

На видео, опубликованном сотрудниками музея-заповедника «Павловск», ласка стеснительно показывается из норки, бегло оглядывает людей и тут же резко прячется обратно. К слову, зверек не представляет для человека никакой опасности. Славяне даже верили, что в ласку превращается домовой, оберегающий семью и хозяйство от разных напастей.

pavlovsk_palace_and_park Ласки сменили шубки в Павловском парке

ИСТОЧНИК KP.RU