Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке, везут из Уфы новым хозяевам в Петербург

СЕГОДНЯ 20:39 2019-11-22T20:43:00+03:00

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Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке в Уфе, собираются привезти новым хозяевам в Петербург. Трогательная история собаки Бархана потрясла весь город. Впервые его заметили на одной из автобусных остановок в Уфе. Грустный пес дождался транспорта, сел в него и самостоятельно вышел в центре. Оказалось, что питомца бросила молодая супружеская пара. Они расстались, а после безжалостно выставили пса на холод.

Бархана спасли местные зоозащитники. Сейчас ему собирают деньги на стационар. А затем – его ждет путешествие в декабре в Санкт-Петербург, где для собаки уже нашлись новые хозяева, которых поразила непростая судьба животного. Пока что Бархан дожидается отправления в клетке в ветклинике. Сидя там, он постоянно буянит и рвется на волю.

- Какой ты у нас зайка! В Питер 8-го числа ты поедешь жить, да. Лапонька ты наш, - успокаивают собаку уфимские волонтеры.

Иногда Бархан даже вырывается из клетки. Но зоозащитники уверяют, что он совершенно милый пес, который просто соскучился по настоящей любви и ласке.

Бойцовскую собаку, прокатившуюся на маршрутке в Уфе, отправят в Питер // 21.11.

ИСТОЧНИК KP.RU