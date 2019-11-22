2019-11-22T20:43:00+03:00
Дом. Семья

Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке, везут из Уфы новым хозяевам в Петербург

Трогательная история пса Бархана потрясла весь город [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Брошенного на произвол судьбы Бархана заметили неравнодушные горожане в маршрутке. Фото: СОЦСЕТИБрошенного на произвол судьбы Бархана заметили неравнодушные горожане в маршрутке. Фото: СОЦСЕТИ
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Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке в Уфе, собираются привезти новым хозяевам в Петербург. Трогательная история собаки Бархана потрясла весь город. Впервые его заметили на одной из автобусных остановок в Уфе. Грустный пес дождался транспорта, сел в него и самостоятельно вышел в центре. Оказалось, что питомца бросила молодая супружеская пара. Они расстались, а после безжалостно выставили пса на холод.

Бархана спасли местные зоозащитники. Сейчас ему собирают деньги на стационар. А затем – его ждет путешествие в декабре в Санкт-Петербург, где для собаки уже нашлись новые хозяева, которых поразила непростая судьба животного. Пока что Бархан дожидается отправления в клетке в ветклинике. Сидя там, он постоянно буянит и рвется на волю.

- Какой ты у нас зайка! В Питер 8-го числа ты поедешь жить, да. Лапонька ты наш, - успокаивают собаку уфимские волонтеры.

Иногда Бархан даже вырывается из клетки. Но зоозащитники уверяют, что он совершенно милый пес, который просто соскучился по настоящей любви и ласке.

Бойцовскую собаку, прокатившуюся на маршрутке в Уфе, отправят в Питер // 21.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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