2019-11-22T21:16:23+03:00
Общество

Петербуржцы возмущены демонтажем исторических светильников со станции метро «Площадь Ленина»

Медные светильники в форме факела заменили на скучные современные
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вместо красивых факелов в некоторых местах станции метро теперь яркие, но скучные светильники. Фото: vk.com/id213322136Вместо красивых факелов в некоторых местах станции метро теперь яркие, но скучные светильники. Фото: vk.com/id213322136
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На станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге заметили новые светильники на эскалаторах, которые установили вместо старых медных. По словам градозащитника Михаила Черныша, это сделали для того, чтобы усилить освещение в темных местах. Но теперь между старым и новым поколением светильников полнейшая дисгармония.

- Изящные строгие светильники, украшенные с филигранно выверенной лаконичной пышностью меняют на современную безликость «по мотивам». Нет, новые светильники вполне неплохо смотрятся в наклонных ходах поздних станций. Но здесь они торчат вопиющим диссонансом, - возмущается Михаил Черныш на своей страничке «Вконтакте».

Петербуржцы в соцсетях преимущественно осудили демонтаж старых факелов. Люди не понимают, почему современные лампы нельзя была установить на красивые исторические факелы. Кто-то и вовсе называет работу метрополитена актом вандализма. Самые спокойные пассажиры петербургской подземки уверены, что на такую мелочь как светильники никто не обращает внимание и незачем раздувать из мухи слона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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