2019-11-23T09:31:36+03:00
Происшествия

Тело мужчины, упавшего с седьмого этажа, полдня пролежало под окнами дома в Санкт-Петербурге

И это несмотря на то, что сразу после случившегося местные жители вызывали к месту происшествия «Скорую»
Сергей ВОЛЧКОВ
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В обстоятельствах жуткой истории теперь будет разбираться полиция.В обстоятельствах жуткой истории теперь будет разбираться полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жуткий инцидент случился в минувшую пятницу, 22 ноября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Под окнами одного из домов на улице Валерия Гаврилина полдня пролежало тело неизвестного мужчины, сорвавшегося с седьмого этажа. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

- В 13 часов вызвала «скорую», приехали, зафиксировали смерть, - поделилась одна из свидетельниц. - Полиция приехала позже. Упал предположительно с 7-го этажа. По словам врачей, мужчина получил очень много переломов. Рядом был шнур, как от интернета, и рабочие перчатки - может, провод тянул и сорвался,

Вскоре, впрочем, появилась еще одна версия: по словам местных жителей, мужчина,будучи «под мухой», попытался выбраться из запертой квартиры через окно. Но что-то пошло не так, и он повис на уровне седьмого этажа, схватившись, как утопающий за соломинку, за провод от интернета.

Как бы то ни было, труп пролежал на мостовой весь остаток дня и всю ночь. Только под утро его забрала специальная машина. Причины случившегося теперь выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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