2019-11-23T09:59:14+03:00
Происшествия

Стрельба на Московском проспекте: неизвестный водитель принялся палить из автомата прямо за рулем авто

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 ноября [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Неизвестный водитель прокатился по Московскому проспекту, стреляя из автомата. Впрочем, есть предположение, что это всего-навсего видеомонтаж. Фото: скриншот страницы InstagramНеизвестный водитель прокатился по Московскому проспекту, стреляя из автомата. Впрочем, есть предположение, что это всего-навсего видеомонтаж. Фото: скриншот страницы Instagram
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Некоторым особо наглым водителям закон, очевидно, не писал, не читан и так далее. Минувшей ночью (с 22 на 23 ноября) один такой «лихач» особенно отличился: открыл стрельбу из автомата прямо за рулем своего авто. Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

- Чего говорить, если можно безнаказанно ездить по Питеру, стреляя из автомата? – грустно констатировал автор записи.

На кадрах видно, как по, предположительно, Московскому проспекту несется темно-серый автомобиль с надписью MANSUR вместо номеров. В какой-то момент со стороны водителя из окна высовывается длинный ствол автомата, и звучит длинная очередь в воздух.

Мнения пользователей соцсетей по поводу увиденного разделились. Помимо прочего, прозвучала версия, что на видео всего лишь безобидный монтаж. Позже ее в своем Instagram подтвердил и сам автор ролика.

- Безобидный монтаж, не более, - написал он на своей странице. – Спасибо всем, кто помогал.

mansik_95mansik_95
Стрельба из автомата за рулем в Санкт-Петербурге
1869 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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