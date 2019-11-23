Стрельба на Московском проспекте: неизвестный водитель принялся палить из автомата прямо за рулем авто
Некоторым особо наглым водителям закон, очевидно, не писал, не читан и так далее. Минувшей ночью (с 22 на 23 ноября) один такой «лихач» особенно отличился: открыл стрельбу из автомата прямо за рулем своего авто. Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».
- Чего говорить, если можно безнаказанно ездить по Питеру, стреляя из автомата? – грустно констатировал автор записи.
На кадрах видно, как по, предположительно, Московскому проспекту несется темно-серый автомобиль с надписью MANSUR вместо номеров. В какой-то момент со стороны водителя из окна высовывается длинный ствол автомата, и звучит длинная очередь в воздух.
Мнения пользователей соцсетей по поводу увиденного разделились. Помимо прочего, прозвучала версия, что на видео всего лишь безобидный монтаж. Позже ее в своем Instagram подтвердил и сам автор ролика.
- Безобидный монтаж, не более, - написал он на своей странице. – Спасибо всем, кто помогал.
ИСТОЧНИК KP.RU