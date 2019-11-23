Депутаты будут проводить акции по раздельному сбору мусора в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-23T14:26:49+03:00

На переработку будут принимать самые разные виды отходов - от стекла и металла до пищевого пластика. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Новый тренд на экологичность и безотходность шагает по стране. В очередной раз обратили на него внимание и в Санкт-Петербурге – причем не на уровне активистов и общественных организаций, а на уровне Законодательного собрания. Отныне каждый месяц, начиная с ноября, в Северной столице будут устраиваться акции по раздельному сбору мусора. Об этом «Комсомолке» рассказал один из инициаторов проекта – депутат Денис Четырбок.

- Ежемесячно мы с депутатом Алексеем Цивилевым и местными властями будем проводить такие акции в разных районах и муниципальных округах, -поделился своими планами Четырбок. – Первый раздельный сбор стартует уже 30 ноября в муниципальном округе Княжево, на бульваре Новаторов, 32.

«Пилотная» акция продлится три часа – с 12:00 до 15:00. В указанное место депутат призывает нести бумагу, стекло, алюминий и железо, пластик, батарейки, лампы и ртутные термометры. Все это будет собрано, надлежащим образом отсортировано и отправлено на пункты утилизации и переработки.

За расписанием следующих акций можно следить на странице Дениса Четырбока ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU