2019-11-23T19:38:10+03:00
Общество

Петербургский метрополитен показал, как строился вестибюль станции «Проспект славы»

Хроника с уникальными кадрами появилось на официальной странице подземки ВКонтакте [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербургский метрополитен показал, как строился «Проспект славы» - одна из красивейших станций обновленного Фрунзенского радиуса.Петербургский метрополитен показал, как строился «Проспект славы» - одна из красивейших станций обновленного Фрунзенского радиуса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Интересными моментами хроники строительства санкт-петербургской подземки поделился сегодня, 23 ноября, с гостями и жителями города ГУП «Петербургский метрополитен». На официальной странице ведомства ВКонтакте появилась видеозапись, запечатлевшая строительство вестибюля станции «Проспект славы».

- Как это было. Первый вестибюль станции «Проспект славы», - гласит подпись к видео.

Ретроспектива охватывает три года – 2016, 2018 и 2019. На записи видны внутренние конструкции будущего вестибюля, коммуникации, техника и прочие неотъемлемые составляющие большого строительства. Часть хроники сделана «от первого лица»: оператор путешествует по недостроенным помещениям вестибюля. Вышло интересно и качественно. Единственное, чего, по общему мнению тех, кто уже посмотрел ролик, не хватает – хоть каких-то комментариев к происходящему на экране.

Напомним: «Проспект славы» - одна из станций многострадального Фрунзенского радиуса, продолжения фиолетовой ветки. В этом году ее, как и две другие станции – «Дунайскую» и «Шушары» - открывали дважды: первый раз «в техническом режиме» (в связи с многочисленными недоделками), второй – как положено, с запуском движения для пассажиров.

Петербургский метрополитен показал, как строился вестибюль станции «Проспект славы».Видео: ГУП «Петербургский метрополитен»

ИСТОЧНИК KP.RU

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