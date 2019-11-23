2019-11-23T21:12:29+03:00
Происшествия

На стрелка, палившего из автомата на Московском проспекте, завели уголовное дело

Молодой человек уже задержан. Ранее он, напомним, заявлял, что запись со стрельбой - эффектный монтаж [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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«Бешеная поездка» по Московскому проспекту может обернуться для молодого человека пятью годами тюрьмы.«Бешеная поездка» по Московскому проспекту может обернуться для молодого человека пятью годами тюрьмы.Фото: СОЦСЕТИ
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И вновь – продолжение нашумевшей темы. В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что проверят водителя, который минувшей ночью, не отрываясь от руля автомобиля, принялся палить в воздух из автомата. Ранее, напомним, автор скандального ролика написал на своей странице в Instagram, что никакого оружия у него в руках не было, а происходящее – суть эффектный видеомонтаж. Однако у полицейских на этот счет оказалось другое мнение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Задержан 21-летний гражданин. Сейчас правоохранительными органами устанавливается местонахождение оружия – предположительно, охолощенного автомата. Также у подозреваемого в рамках возбужденного уголовного дела изъят автомобиль.

Кроме того полицейские опубиковали то же самое видео, но с другого ракурса. На нем отлично видно, что автомат действительно существует, а не был добавлен позже. Ну или этот парень - настоящий гений видеомонтажа.

Как бы то ни было, теперь за «бешеную поездку» молодому человеку может грозить до пяти лет тюрьмы.

Стрельба на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.Видео: пресс-служба УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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