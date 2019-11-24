Нева начинает покрываться льдом

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-24T15:44:18+03:00

Во время пробежки вокруг Петропавловки было, как отметили «моржи», минус восемь градусов. Фото: vk.com/nevskiemorji

Изменить размер текста: A A

«Невские моржи» пробежались и окунулись у Заячьего острова в ночь на воскресенье, 24 ноября. И заметили, что под ногами хрустит «ледяной хворост».

– Первый день, как на Неве начал лед вставать, – отметили «моржи». – Нева начинает обрамляться в ледяную шубу. Лед пока совсем тонкий, бегать по нему еще нельзя, да мы и не собираемся. Но уже скоро будем рубить прорубь.

Во время пробежки вокруг Петропавловки, сопровождающейся хрустом льда у кромки воды, было, как отметили «моржи», минус восемь градусов.

По данным Северо-Западного Росгидромета, дневная температура не превышала нулевой отметки с прошлой пятницы и не превысит ее до следующей среды. По ночам холодает до семи, а в пригородах и до 12 градусов мороза.

Ранее ГУ МЧС по Петербургу запретило выходить на лед – пусть еще и не сковавший Неву – с 15 ноября по 15 января и с 7 марта по 15 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU