2019-11-25T10:30:56+03:00
Происшествия

Ведущего специалиста Эрмитажа избили и ограбили на улице ради 580 рублей

Мужчина запомнил молодого парня в черной куртке с капюшоном
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудника Эрмитажа избили и ограбили ночью в ПетербургеСотрудника Эрмитажа избили и ограбили ночью в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудник Государственного Эрмитажа Петербурга стал жертвой нападения в Выборгском районе города. Неизвестный человек избил 59-летнего работника прямо на улице около полуночи 14 ноября на проспекте Энгельса с целью грабежа. Однако добыча преступника оказалась не велика – всего 580 рублей.

- Нападение на ведущего специалиста ФГБУК «Государственный Эрмитаж» произошло около 23:30, 14 ноября, у дома 150 по проспекту Энгельса. Неизвестный человек избил руками мужчину и похитил у него деньги, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После нападения 59-летний работник Эрмитажа оказался в городской больнице № 3 с сотрясением головного мозга, ушибами лица и левой ушной раковины. После оказания медицинской помощи, мужчину отпустили домой.

Пострадавший своего обидчика запомнил. Он описал его как худого молодого парня лет 18-20, славянской внешности в черной куртке с капюшоном. Полиции предстоит сложная задача для того, чтобы отыскать грабителя. Уголовное дело по факту нападение возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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