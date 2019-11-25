Усадьбу Багратиона в Пушкине признали культурным памятником

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-25T14:41:53+03:00

Деревянный дом с флигелем был возведен в середине XIX века

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В Пушкине историческую усадьбу выдающегося государственного деятеля и ученого Петра Романовича Багратиона, племянника знаменитого героя Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона, признали региональным памятником. В понедельник, 25 ноября, стало известно, что деревянный ансамбль был внесен в реестр объектов культурного наследия.

- Ансамбль занимает обширный участок на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы и включает лицевой деревянный дом, флигель, состоящий из деревянной и каменной частей, и сад, - рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

Главный дом усадьбы выполнен в стиле поздней эклектики с элементами модерна. Несмотря на то, что здание было построено в 1855 году, до наших дней сохранилась историческая отделка ряда помещений, а также флигель служебной деревянной постройки.

С 1995 года по настоящее время в доме располагается Центр международного молодежного содружества. Флигель по Павловскому шоссе находится в частной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU