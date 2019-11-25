Проблему гибели кошек в подвалах Петербурга проконтролирует городской прокурор

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-25T15:59:43+03:00

Депутат Петербурга обратился к городскому прокурору с просьбой помочь с проблемой гибели котов в замурованных подвалах Фото: СОЦСЕТИ

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Гибель кошек, замурованных в подвалах многоэтажных домов в Петербурге, последнее время участились. На эту проблему обратил внимание депутат Алексей Цивилев. Он обратился к городскому прокурору с просьбой повлиять на управляющие компании, которые обслуживают дома и закрывают все выходы из подвалов.

- Уничтожение бездомных животных является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьей 245 УК РФ «жестокое обращение с животными». Любые приказы, распоряжения, инструкции, предписывающие наглухо заделывать продухи в подвалах, являются преступными, - приводит обращение парламентария «Мойка78».

Депутат отметил, что, запертые в подвалах животные, умирают мучительной смертью. Он добавил, что жители улицы Спирина в Красном селе пожаловались ему на то, что в их доме кошки гибнут заживо без воды и еды.

В начале ноября 2019 года зоозащитники пожаловались на то, что в подвале дома 121/5 по Рябовскому шоссе замуровали котиков. Животные не могут выбраться на волю и гибнут взаперти от голода и духоты.

ИСТОЧНИК KP.RU