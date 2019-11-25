2019-11-25T16:21:31+03:00
Происшествия

В Выборге задержали мужчину, пытавшегося перекинуть в СИЗО-3 брикет с наркотиками

Подозреваемый рассказал, что сделал это по просьбе знакомого
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти задержали мужчину, при попытке перекинуть партию гашиша в СИЗО-3В Ленобласти задержали мужчину, при попытке перекинуть партию гашиша в СИЗО-3Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Оперативники УФСИН по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УГРО Выборгского района задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию СИЗО-3 через забор крупную партию наркотиков. Как стало известно в понедельник, 25 ноября, передать гашиш в изолятор у подозреваемого не получилось, так как правоохранители узнали о предстоящей «операции».

- Я должен был передать вещества человеку, который сидит в СИЗО. Получил их также через него: он указал место, я забрал, - пояснил 29-летний задержанный на видео, опубликованное «Невскими новостями».

Мужчину поймали на участке возле внешнего ограждения следственного изолятора. В свертке у него находился брикет с веществом темного цвета.

Сейчас парню, который пытался «помочь», грозит уголовное дело. Правоохранители проводят проверку для установления заказчика и продавца наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «ВКонтакте» подали в суд из-за Ждуна
На трассе «Кола» погибла пассажирка «Мазды», влетевшей под грузовик
Жителей Ленобласти предупреждают о гололеде
В Петербурге торжественно подняли флаг на подлодке «Петропавловск -Камчатский»
Два жилкомсервиса задолжали «Водоканалу» больше 500 миллионов рублей
Петербургский ЗакС выразил соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой
В ночь на 26 ноября в Петербурге разведут только два моста
«Автодор» получил разрешение на ввод в строй последнего участка трассы М-11 Москва-Петербург
Проблему гибели кошек в подвалах Петербурга проконтролирует городской прокурор
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уходит из Смольного
Петербуржца, бросившего труп племянника у травмпункта в Колпино, арестовали по подозрению в убийстве
Водитель, устроивший стрельбу из авто на Московском проспекте, взят до суда под стражу
Жителей Ленобласти предупредили о 13-градусных заморозках
Усадьбу Багратиона в Пушкине признали культурным памятником
Стало известно, где похоронят президента СПбГУ Людмилу Вербицкую
Рождественская ярмарка ограничит движение и парковку в центре Петербурга
В Петербурге представили инновационную систему оплаты парковки
Суд арестовал на два месяца молодого любовника, убившего 37-летнюю петербурженку
Два трупа нашли возле заброшенной котельной в Луге
Гаишники поймали 17-летнего бесправника, который гонял на каршеринге по ночному Петербургу
Молдаванин, который вез из Петербурга в Финляндию 17 килограммов сигарет, остался без машины
Женщина с ребенком отправилась кататься на коньках по тонкому льду в Петербурге
На Суздальском проспекте «Пежо» положил столб на крышу
Мокрого и замерзшего кота спасли из реки Мойки
Киллеру-неудачнику с Варшавской улицы дали 8 лет строгого режима
21-летний парень может поплатиться тюрьмой за сексуальное раскрепощение девочки в Ленобласти
Из-за антициклона Петербург «морозит» сильнее, чем обычно
Пассажир метро подслушал разговор о «подготовке взрыва» в подземке Петербурга