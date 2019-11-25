В Выборге задержали мужчину, пытавшегося перекинуть в СИЗО-3 брикет с наркотиками
Оперативники УФСИН по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УГРО Выборгского района задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию СИЗО-3 через забор крупную партию наркотиков. Как стало известно в понедельник, 25 ноября, передать гашиш в изолятор у подозреваемого не получилось, так как правоохранители узнали о предстоящей «операции».
- Я должен был передать вещества человеку, который сидит в СИЗО. Получил их также через него: он указал место, я забрал, - пояснил 29-летний задержанный на видео, опубликованное «Невскими новостями».
Мужчину поймали на участке возле внешнего ограждения следственного изолятора. В свертке у него находился брикет с веществом темного цвета.
Сейчас парню, который пытался «помочь», грозит уголовное дело. Правоохранители проводят проверку для установления заказчика и продавца наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU