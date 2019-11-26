Первая в мире станция метро закрытого типа была открыта в Ленинграде

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-26T08:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как оказалось, Петербургский метрополитен славится не только тем, что он один из самых глубоких в мире, так как его ветки проходят под реками и каналами города. Еще в далеком 1961 году в Ленинградском метро открылась станция закрытого типа. Подобных архитектурных и технологических решений на то время не было ни у кого.

- Первой станцией закрытого типа в мире стала «Парк Победы», ее открыли 29 апреля 1961 года. Наземный вестибюль построен по типовому проекту архитекторов Гецкина и Шуваловой, а вот внутренний станционный комплекс был сооружен по новому проекту: впервые в мире была построена станция закрытого типа без боковых посадочных платформ – «горизонтальный лифт», - рассказали в Петербургском метрополитене.

Разработка инновационной на тот момент станции принадлежит архитектору Андрееву и инженеру Скобенникову. Сейчас для нас подобные платформы, с автоматически открывающимися дверьми, стали уже привычными.

Позже, еще в Ленинграде, было построено девять аналогичных станций. Однако нововведение с «горизонтальным лифтом» не прижилось.

ИСТОЧНИК KP.RU