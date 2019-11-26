Старушку насмерть сбил поезд на железнодорожных путях под Тосно

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-26T10:46:57+03:00

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Сотрудники транспортной полиции Ленинградской области проводят проверку в связи с гибелью пенсионерки на железнодорожных путях в районе станции Тосно – Нурма. Вечером в воскресенье, 24 ноября, пожилая женщина переходила рельсы прямо перед приближающимся поездом. Несмотря на то, что машинист вовремя заметил старушку и предпринял меры, избежать трагедии не удалось.

- В 20:25 женщина переходила пути прямо перед приближающимся поездом, следующим из Петербурга в Шапки. Машинист состава заметил старушку, подал сигнал и начал экстренно тормозить. Однако поезд все равно сбил пенсионерку. От травм та скончалась, - сообщили в МВД на транспорте.

Личность погибшей пенсионерки сейчас устанавливается. Предположительно, умершей женщине около 70 лет и жила она в близлежащем поселке Нурма в Ленинградской области.

На данный момент правоохранители проводят проверку для установки всех обстоятельств. Также транспортная полиция напоминает, что нарушение правил безопасности при нахождении вблизи железнодорожных путей, может стоить здоровья и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU