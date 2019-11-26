2019-11-26T11:32:27+03:00
Общество

27 ноября в продажу поступит новый «Подорожник» со стереоэффектом

Дизайн проездного утвердили в комитете по транспорту Петербурга
Петр КИБЕР
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27 ноября в продажу поступит "Подорожник" со стереоэффектом. Фото: Метрополитен СПб27 ноября в продажу поступит "Подорожник" со стереоэффектом. Фото: Метрополитен СПб
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Проездной «Подорожник» - это не только выгодно, но еще и красиво. Кроме разнообразных брелков, в том числе с дизайном в честь новых станций Фрунзенского радиуса, теперь в продаже появится и «переливашка» - карточка со стереоэффектом. Дизайн утверждали в комитете по транспорту Северной столицы.

- Новые «Подорожники» поступят в продажу в кассы всех станций метрополитена 27 ноября 2019 года. Стоимость носителя – 70 рублей, тираж ограничен, - сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Другими словами, любителям необычного и оригинального стоит поторопиться, иначе придется довольствоваться обычными «Подорожниками».

Впрочем, главное достоинство бесконтактной карты - низкие тарифы на проезд. Так, если сейчас жетон метро стоит 45 рублей, то по «Подорожнику» цена стартует с 36 рублей и снижается после каждой десятой поездки.

С нового года цены поднимутся до 55 и 38 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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