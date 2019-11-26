Артисты Александринского театра пожаловались на Бориса Эйфмана

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-26T12:39:03+03:00

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Типично петербургские «разборки» будоражат умы театралов Северной столицы. Причиной для шума в культурном семействе стало недовольство артистов Александринского театра балетмейстером Борисом Эйфманом. И речь идет не о художественном вкусе всемирно известного постановщика, а о дележе сцены Александринки.

- Борис Эйфман счел Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами: нашим репертуарным и гастрольным планом, графиком репетиций, выпуском новых спектаклей, - говорится в открытом письме артистов Александринки, размещенном в соцсетях.

По словам деятелей искусств, среди которых художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, Эра Зиганшина, Нина Ургант, Сергей Паршини другие известные артисты, в Петербурге полно сцен, где Борис Эйфман может делать свои балетные постановки. А Александринка должна оставаться драматическим театром, которым и была изначально, - уверены подписанты.

ИСТОЧНИК KP.RU