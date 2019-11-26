Поддельное сливочное масло поставлялось более чем в 800 больниц, детских садов и школ Петербурга

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-26T13:04:43+03:00

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Управление Россельхознадзора Петербурга и Ленобласти выявило крупные поставки по региону и России некачественного сливочного масла. Как стало известно во вторник, 26 ноября, в масле «Традиционное» от производителя ООО «Интермасло» обнаружены жиры растительного происхождения, а ветеринарный контроль продукта не проводился.

- С сентября по ноябрь 2019 года производитель изготовил 212 тонн масла из сырья неизвестного происхождения. За это компанию исключили из системы «Меркурий», с помощью которой происходили поставки, - сообщили в Россельхознадзоре.

Оказалось, что фальсифицированное сливочное масло поставлялось во многие регионы страны: Петербург, Ленинградскую область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманскую область, Архангельскую область и другие. Некачественным продуктом кормили людей более чем в 800 организациях и социальных учреждениях: двух родильных домах, 35 школах, 60 детских садах, а также детских домах, санаториях, больницах и реабилитационных центрах.

Сейчас управление проводит проверку в организациях, куда поступала данная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU