Хлопок газа выбил стекла в жилом доме на проспекте Просвещения

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-26T13:48:52+03:00

В момент инцидента в петербургской квартире находились два человека

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В Выборгском районе Петербурга в жилом доме произошло ЧП с газом. Около часа дня во вторник, 26 ноября 2019 года, в квартире на втором этаже девятиэтажки № 28 по проспекту Просвещения волной выбило стекла на кухне. На месте инцидента уже работают сотрудники МЧС.

- В девятиэтажном жилом доме на втором этаже в квартире произошел хлопок на плите. Два человека были в квартире на момент ЧП, они не пострадали. Пожара нет, - уточнили ситуацию «КП-Петербург» и МЧС Северной столицы.

Как пояснили спасатели, на данный момент к месту ЧП уже направились специалисты из «ПетербургГаз» для того, чтобы выяснить причины хлопка.

- Со слов жильца, хлопок в плите произошел при приготовлении пищи. Дом не на обслуживании «ПетербургГаз», адрес передан в обслуживающую организацию, - рассказали в предприятии.

По предварительным данным, из жилой девятиэтажки в целях безопасности были эвакуированы 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU