2019-11-26T13:28:17+03:00
Спорт

Матч «Зенита» со «Спартаком» не покажут по общедоступному ТВ

Центральную игру 18-го тура Российской премьер-лиги можно будет посмотреть только на платном канале
Петр КИБЕР
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Посмотреть игру "Зенита" со "Спартаком" посмотреть бесплатно не получится.Посмотреть игру "Зенита" со "Спартаком" посмотреть бесплатно не получится.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увы и ах, но главную битву российского футбольного чемпионата - встречу петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» смогут посмотреть только зрители платного канала. Ну и болельщики, которые придут 1 декабря на «Газпром Арену». Показывать встречу года на общедоступном ТВ не планируется.

- Вместо футбола «Матч ТВ» покажет выпуск передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Футбол покажут по «Матч Премьер», который является платным каналом, - пишет «Мойка 78».

Чтобы посмотреть игру в прямом эфире, болельщикам придется отдать около 150 рублей. Ну или следить за текстовой трансляцией на сайте «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, а вот столичная дружина под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско занимает лишь шестое место. Впрочем, на накале встречи положение двух непримиримых соперников никак не скажется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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