«Ливень» из кипятка затопил новостройку на Русановской улице в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-26T14:44:32+03:00

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Жители новостройки в Невском районе Петербурга переживают бедствие. Днем во вторник, 26 ноября, в доме 17, корпус 1, по Русановской улице произошло ЧП – лопнула труба с горячей водой и теперь «ливень» из кипятка затапливает общие коридоры 1-го подъезда. Местные жители с опаской выходят из квартир, пробираясь через плотную завесу пара.

- В 1-ом подъезде на 3-ем этаже лопнула труба горячей воды. ЖК «Ласточкино Гнездо», дом сдан в 2015 году, - пожаловались с соцсетях местные жители.

Судя по видео, опубликованном в интернете с места бедствия, воды в общих коридорах набралось около 2-5 сантиметров. Начал ли кипяток стекать этажами ниже, жильцы не сообщили. Многие уже прикинули, сколько будет стоить ремонт после такой бесплатной «бани».

Петербуржцы посоветовали жильцам утопающего дома поскорее обратиться в управляющую компанию, чтобы исправить неполадки. А также отключить электричества, чтобы не произошло других инцидентов.

В новостройке в Невском районе Петербурга лопнула труба с кипятком и затопило целый этаж .

ИСТОЧНИК KP.RU