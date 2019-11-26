2019-11-26T16:01:57+03:00
Общество

31 декабря движение по Невскому проспекту перекроют в 21:00

А метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва
Петр КИБЕР
Поделиться:
Елку на Дворцовой поставят искуственную, а праздновать Новый год станут до 4 часов утра.Елку на Дворцовой поставят искуственную, а праздновать Новый год станут до 4 часов утра.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Заседание правительства Санкт-Петербурга, прошедшее 26 ноября, было посвящено разным вопросам, но, в том числе и подготовке к стремительно приближающемуся Новому году. Так, в праздничную ночь Невский проспект традиционно становится пешеходным. Не изменится это и ныне.

31 декабря главную магистраль города перекроют для движения машин в 21:00. Правда о том, когда откроют, чиновники не уточнили, но скорее всего это произойдет в 6 часов утра. Так как до 4:00 на Дворцовой площади будут продолжаться праздничные мероприятия а после усталые горожане отправятся по домам.

К слову, украшать площадь будет все та же искусственная елка, что и раньше. Вопрос о том, надо ли возвращать в центр Петербурга живую красавицу, решили отложит на год.

А вот огни на елочке зажгут уже вечером 21 декабря. Сделает это всероссийский Дед Мороз, который посетит Северную столицу с предновогодним визитом.

Ну а праздничные украшения всего города начнут включать уже с 29 ноября. Весь Петербург будет сиять к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином
Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больниц в Петербурге с Новым годом
ЗакС предлагает запретить замуровывать подвалы с котами
В Пулково поймали иностранца, два года скрывавшегося от правосудия
Депутаты Петербурга обсудят правила посещения ресторанов и магазинов с собаками
Разметку велодорожки нанесли прямо по льду в Выборгском районе Петербурга
За сломанную старшине челюсть матрос получил год тюрьмы условно
В день похорон Вербицкой в СПбГУ отменены все занятия
Движение по всей трассе М-11 «Москва-Петербург» откроют 27 ноября
«Ливень» из кипятка затопил новостройку на Русановской улице в Петербурге
Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль
Движение по платной трассе М-11 Москва – Петербург полностью откроется 27 ноября
Заказчика убийства полицейского информатора в Петербурге признали больным и отправили на лечение
Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге
Матч «Зенита» со «Спартаком» не покажут по общедоступному ТВ