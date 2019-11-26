31 декабря движение по Невскому проспекту перекроют в 21:00

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-26T16:01:57+03:00

Елку на Дворцовой поставят искуственную, а праздновать Новый год станут до 4 часов утра. Фото: Артем КИЛЬКИН

А метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва

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Заседание правительства Санкт-Петербурга, прошедшее 26 ноября, было посвящено разным вопросам, но, в том числе и подготовке к стремительно приближающемуся Новому году. Так, в праздничную ночь Невский проспект традиционно становится пешеходным. Не изменится это и ныне.

31 декабря главную магистраль города перекроют для движения машин в 21:00. Правда о том, когда откроют, чиновники не уточнили, но скорее всего это произойдет в 6 часов утра. Так как до 4:00 на Дворцовой площади будут продолжаться праздничные мероприятия а после усталые горожане отправятся по домам.

К слову, украшать площадь будет все та же искусственная елка, что и раньше. Вопрос о том, надо ли возвращать в центр Петербурга живую красавицу, решили отложит на год.

А вот огни на елочке зажгут уже вечером 21 декабря. Сделает это всероссийский Дед Мороз, который посетит Северную столицу с предновогодним визитом.

Ну а праздничные украшения всего города начнут включать уже с 29 ноября. Весь Петербург будет сиять к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU