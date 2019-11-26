Депутаты Петербурга обсудят правила посещения ресторанов и магазинов с собаками

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-26T16:06:28+03:00

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Петербургские депутаты хотят создать специальные правила для людей, которые хотят посещать кафе, рестораны и продуктовые магазины вместе со своими четвероногими друзьями. Обсуждение легализации собак в заведениях общепита состоится в среду, 27 ноября, в ЗакСе после принятия городского бюджета.

- Я хотел бы подчеркнуть, что мы не собираемся что-либо запрещать. Мы пытаемся навести мосты, достигнуть взаимопонимания между владельцами домашних животных и теми, кто ими не владеет. Может быть у них аллергия, - пояснил в эфире Радио «КП-Петербург» парламентарий Денис Четырбок.

На сегодняшний момент есть свои правила для перевозки животных в самолетах или поездах. А правил поведения в ресторан и магазинах нет. И здесь многое зависит от воспитанности, как собак, так и самих людей. Ведь все разные: кто-то боится собак, у кого-то может быть аллергия.

- В данном случае нам необходимо разработать правила совместного посещения кафе, ресторанов и продуктовых магазинов вместе с питомцами. С одной стороны, владелец будет знать, по каким правилам он может посетить то или иное заведение. С другой, обеспечить права всех остальных людей, - подчеркнул депутат.

По задумке Четырбока, данные правила будут внесены в виде поправок в закон об ответственном обращении с животными. Разработками займутся специалисты из разных сфер, для того, чтобы учесть все аспекты. Здесь важно добиться соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, ведь близость животного к продуктам питания – это тонкая сфера.

ИСТОЧНИК KP.RU