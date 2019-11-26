2019-11-26T18:49:10+03:00
Общество

Двойную дорожную развязку у «Лахта Центра» построят за 3,66 миллиарда рублей

Проект уже одобрила Главгосэкспертиза
Петр КИБЕР
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У "Лахта Центра" построют двойную развязку. Фото: КРТИ СПбУ "Лахта Центра" построют двойную развязку. Фото: КРТИ СПб
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Строительство первой очереди многофункционального делового комплекса «Лахта Центр» близится к завершению, а значит ему нужны подъездные дороги. И вскоре они появятся. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, завершено проектирование очередного этапа реконструкции Приморского шоссе с подключением к нему «Лахта центра».

- Проект со строительством эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому проспекту и улице Савушкина выполнены силами АО «Петербургские дороги» по заказу Дирекции транспортного строительства, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Стоимость проектно-изыскательских работ составила чуть больше 36 миллионов рублей, а вот масштабное строительство в ходе которого появятся две эстакады: одна через Приморское шоссе, а другая - над водой в сторону улицы Савушкина, оценивается минимум в 3 миллиарда 660 миллионов рублей.

Строительство начнется уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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