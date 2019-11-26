Крошику не могут найти жену, потому что другие нерпы не хотят переселяться к нему в бассейн

СЕГОДНЯ 20:58 2019-11-26T20:58:32+03:00

Основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» посетовали на то, что им жалко ловить других нерп и держать их в неволе

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Основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, как поживает в своем бассейне любимец петербуржцев Крошик. Судя по новым снимкам, нерпенок стремительно гоняется за живыми миногами. Ему наладили бесперебойную доставку свежей рыбы. Не обделен Крошик и другой вкуснятиной - карасями с мальками. Он постепенно взрослеет, но вопрос, как найти ему, жену все еще остается открытым.

- Увы, если ему когда-нибудь и достанется невеста, то, вероятно, это будет покалеченное животное, которое попросту не сможет жить в море. Никто из тюленей в центре оставаться не хочет. Лишь Крошик чувствует себя хорошо и свободно в бассейне. А вот ловить и запирать с ним кого-то другого – жалко и неправильно. Даже если получить все согласования, - сетуют администраторы группы «Спасение тюленей» во «Вконтакте».

Сейчас Крошику наладили беспрерывную доставку различной вкуснятины. Фото: vk.com/sealrescue

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вдобавок пошутили, что Крошику можно найти и резиновую надувную подругу. И вообще – он наверняка уже породнился с петербуржцами и чувствует себя полноценным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU