2019-11-26T20:58:32+03:00
Дом. Семья

Крошику не могут найти жену, потому что другие нерпы не хотят переселяться к нему в бассейн

Основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» посетовали на то, что им жалко ловить других нерп и держать их в неволе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Крошику, возможно, уготована судьба "титана одиночества". Фото: vk.com/sealrescueКрошику, возможно, уготована судьба "титана одиночества". Фото: vk.com/sealrescue
Изменить размер текста:

Основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, как поживает в своем бассейне любимец петербуржцев Крошик. Судя по новым снимкам, нерпенок стремительно гоняется за живыми миногами. Ему наладили бесперебойную доставку свежей рыбы. Не обделен Крошик и другой вкуснятиной - карасями с мальками. Он постепенно взрослеет, но вопрос, как найти ему, жену все еще остается открытым.

- Увы, если ему когда-нибудь и достанется невеста, то, вероятно, это будет покалеченное животное, которое попросту не сможет жить в море. Никто из тюленей в центре оставаться не хочет. Лишь Крошик чувствует себя хорошо и свободно в бассейне. А вот ловить и запирать с ним кого-то другого – жалко и неправильно. Даже если получить все согласования, - сетуют администраторы группы «Спасение тюленей» во «Вконтакте».

Сейчас Крошику наладили беспрерывную доставку различной вкуснятины. Фото: vk.com/sealrescue

Сейчас Крошику наладили беспрерывную доставку различной вкуснятины. Фото: vk.com/sealrescue

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вдобавок пошутили, что Крошику можно найти и резиновую надувную подругу. И вообще – он наверняка уже породнился с петербуржцами и чувствует себя полноценным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Семак: «Понимаем, что «Зениту» необходимо победить «Лион»
В 2020 году в Петербурге появятся 100 новых двухсекционных автобусов с эко-двигателями и зарядками для телефонов
Снег нагрянет в Петербург в ночь с 26 на 27 ноября
ГАТИ разрешила заменить эскалаторы на станции метро «Технологический институт-1»
Двойную дорожную развязку у «Лахта Центра» построят за 3,66 миллиарда рублей
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп
В СКК «Петербургский» продолжаются подготовительные работы к реконструкции
Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином
Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больниц в Петербурге с Новым годом
ЗакС предлагает запретить замуровывать подвалы с котами
В Пулково поймали иностранца, два года скрывавшегося от правосудия
Депутаты Петербурга обсудят правила посещения ресторанов и магазинов с собаками
31 декабря движение по Невскому проспекту перекроют в 21:00
Разметку велодорожки нанесли прямо по льду в Выборгском районе Петербурга
За сломанную старшине челюсть матрос получил год тюрьмы условно
В день похорон Вербицкой в СПбГУ отменены все занятия
Движение по всей трассе М-11 «Москва-Петербург» откроют 27 ноября
«Ливень» из кипятка затопил новостройку на Русановской улице в Петербурге
Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль
Движение по платной трассе М-11 Москва – Петербург полностью откроется 27 ноября
Заказчика убийства полицейского информатора в Петербурге признали больным и отправили на лечение
Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге
Матч «Зенита» со «Спартаком» не покажут по общедоступному ТВ