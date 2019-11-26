Смольный снесет больше 900 гаражей петербуржцев под строительство завода

СЕГОДНЯ 23:41 2019-11-26T23:41:26+03:00

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Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) предупредил владельцев более 900 гаражей на третьем участке Стародеревенской улицы о том, что им необходимо освободить землю. Сделать это в добровольном порядке просят до 1 декабря. Оказывается, что территория занята незаконно.

- Ранее там была легальная гаражно-боксовая автостоянка. Но договор на землю со Всероссийским обществом автомобилистов Санкт-Петербурга расторгли. Сейчас территорию планируют отдать под строительство завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Этому проекту даже присвоили статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга, - сообщает пресс-служба ККИ.

Если гаражи и то, что в них находится, до конца ноября не исчезнут, то 2 декабря их демонтируют силой. Сотрудники ККИ расклеивают объявления о сносе по всему гаражному комплексу во избежание спорных ситуаций и других негативных последствий для обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU