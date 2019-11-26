Смольный снесет больше 900 гаражей петербуржцев под строительство завода
Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) предупредил владельцев более 900 гаражей на третьем участке Стародеревенской улицы о том, что им необходимо освободить землю. Сделать это в добровольном порядке просят до 1 декабря. Оказывается, что территория занята незаконно.
- Ранее там была легальная гаражно-боксовая автостоянка. Но договор на землю со Всероссийским обществом автомобилистов Санкт-Петербурга расторгли. Сейчас территорию планируют отдать под строительство завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Этому проекту даже присвоили статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга, - сообщает пресс-служба ККИ.
Если гаражи и то, что в них находится, до конца ноября не исчезнут, то 2 декабря их демонтируют силой. Сотрудники ККИ расклеивают объявления о сносе по всему гаражному комплексу во избежание спорных ситуаций и других негативных последствий для обеих сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU